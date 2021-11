Arthur Theate trekt zich de tegengoal wel aan: "Maar voor de rest enkel goede herinneringen"

Het gaat hard voor Arthur Theate. Drie maand geleden vertrok hij bij KV Oostende, ondertussen stond hij in de basiself bij de Rode Duivels.

Het was geen geschenk voor Arthur Theate, om tegen een ploeg als Wales meteen het verschil te moeten maken. ”Ik ben trots, want dit was een groot moment", zei Theate achteraf.

Nochtans had de goal van Wales zeker vermeden kunnen worden. “Die tegengoal is jammer, maar voor de rest neem ik enkel goeie herinneringen mee. Ik moet nog veel leren, maar de kleedkamer helpt me en de coach praat veel met mij.”

Theate kijkt dan ook al vooruit naar zijn toekomst bij de Rode Duivels. “Ik zal er alles aan doen om er op het WK bij te zijn. Of ik dit niveau op termijn aankan? Ja, dat geloof ik.”