Voormalige spits van Barcelona stelt zich officieel kandidaat om nieuwe bondsvoorzitter te worden

Samuel Eto'o stopte in 2019 met voetballen. De topspits van weleer kende glorierijke periodes bij onder andere FC Barcelona, waar hij onder andere drie Spaanse titels en twee keer de Champions League won en Inter Milaan waar hij één keer kampioen werd in de Serie A en één keer de Champions League wist te winnen. Verder speelde de Kameroener ook nog voor Kadji Sports, Real Madrid, Leganés, Espanyol Barcelona, Mallorca, Anzji Machatsjkala, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor en uiteindelijk Qatar SC.

Sinds dat Eto'o zzijn afscheid van het leven als professionele voetballer aankondigde, was het niet duidelijk wat de Kameroener zou gaan doen. Eind september van dit jaar maakte Samuel Eto'o bekend dat hij zich kandidaat ging stellen voor de functie als bondsvoorzitter van de Kameroense voetbalbond. De 118-voudige international maakte dat zelf bekend via Twitter. Nu plaatste hij op Twitter dat hij zich officieel kandidaat gesteld heeft. "Ik ben vereerd dat ik dit mag doen en ik hoop dat ik kan helpen de federatie te hervormen en onze geliefde sport naar een hoger niveau te tillen", vertelde hij op Twitter.

Today, I have officially submitted my candidacy for the upcoming @FecafootOfficie elections. I am honoured to be able to do so, and I hope that I can help reform the federation and take our beloved sport to the next level. pic.twitter.com/I0ejJ9oUHF