Voorzitter van Nederlandse club wil investeren in KV Mechelen

De Nederlandse ondernemer Philippe van Esch, ook sponsor van de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport, wil investeren in KV Mechelen.

Philippe van Esch runt het interieurbedrijf Vescom in Deurne. Hij is ook voorzitter van Helmond Sport, met wie KV Mechelen een sportieve samenwerking heeft.

Van Esch wil instappen in de kapitaalsinjectie bij KV Mechelen. “Ik heb al enkele gesprekken gevoerd over investeringen”, bevestigt Van Esch aan GVA. “Het is voor mij dubbel interessant, omdat het de samenwerking tussen beide clubs verder zou verankeren en er ook commerciële belangen aan vasthangen, ik zou ook sponsoren met Vescom.”

Toch is er nog heel wat werk aan de winkel voor het zover is. “Ik zie overigens geen juridische bezwaren om in twee clubs als bestuurder te zetelen, maar voor alle duidelijkheid: alles moet wel nog worden geconcretiseerd. Het is prematuur.”

De bedoeling is dat KV Mechelen 5 tot 10 miljoen euro vers geld weet op te halen. Dat zou normaal nog dit jaar moeten gebeuren.