'Italiaanse topclubs azen op groeibriljant Antwerp'

Bij Antwerp komt hij helemaal piepen, ondertussen azen ook de topclubs stilaan op hem. En dat heeft ook gevolgen.

Antwerp haalde Pierre Dwomoh onlangs weg bij KRC Genk en de jonge speler van The Great Old maakt heel wat indruk.

Milaan

Ook bij de nationale U18 waar hij afgelopen week mee in Pinatar was voor een jeugdtoernooi in Spanje, zo blijkt.

Volgens Tuttomercatoweb zouden zowel Internazionale als AC Milan scouts hebben gestuurd naar Spanje voor onder andere hem. AC Milan had ook deze zomer al een oogje op hem.