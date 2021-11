Wat is er veranderd bij Beerschot onder Torrente? "Defensieve stabiliteit, maar wil ook dat we straight forward spelen"

Door in de Beker en een recente vier op zes in de competitie. Beerschot heeft zijn strohalm gevonden waar het zich aan kan vasthouden om weg te geraken van die laatste plaats. Daar heeft de trainerswissel wel iets mee te zien.

Javier Torrente had wat zaken in orde te brengen bij zijn aankomst. “Hij traint vaak met onze defensie. Het probleem was dan ook dat we te veel goals slikten. De laatste weken gaat dat beter", zegt Raphael Holzhauser in Het Nieuwsblad. "Hij wil meer defensieve stabiliteit en tegelijk wil hij dat we straight forward spelen. Dat verticale spel was vorig seizoen onze sterkte. Alleen lieten we toen te veel ruimte achterin. Nu proberen we meer die balans te vinden.”

Al geeft hij Holzhauser wel de nodige vrijheid, want verdedigen is niet de 'dada' van de Oostenrijker. “Mijn sterktes liggen in het offensieve deel. Zo help ik het team. En gelukkig heb ik goede ploegmaats die veel verdedigend werk opknappen. De coach accepteert dat ik voor de goals en assists zorg.”