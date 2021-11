63-voudig Rode Duivel verrast met uitspraak: "Newcastle is een ideale nieuwe club voor Eden Hazard"

Waar ligt de toekomst van Eden Hazard? De situatie van de Rode Duivel bij Real Madrid is uitzichtloos. Ondertussen heeft zelfs Newcastle United zich gemeld.

Eden Hazard wil zich in de ploeg bij Real Madrid knokken. De realiteit is echter simpel: Vinicius Junior verkeert in topvorm. Bovendien heeft de Rode Duivel speelminuten nodig om zijn vorm terug te vinden met het oog op het WK in Qatar.

Chelsea FC heeft zich al gemeld om de verloren zoon opnieuw in de armen te sluiten, maar ook Newcastle United wil een eerste zak geld bovenhalen om te stunten met de komst - al dan niet op huurbasis - van Hazard.

Stel je maar eens voor dat Eden Hazard erin slaagt om Newcastle United in de Premier League te houden

“Newcastle is ideaal”, verrast Marc Degryse vriend en vijand in Het Laatste Nieuws. “Alle ballen zullen naar hem gaan. Stel je maar eens voor dat hij erin slaagt om de Magpies in de Premier League te houden. Het kan een nieuwe boost geven aan zijn carrière.”