Martinez zag "bedroefde Hazard": "Er wordt veel over hem gezegd, maar weinig is juist"

Roberto Martinez werd door het Spaanse radiostation COPE geïnterviewd over de kwalificatie van de Rode Duivels. Uiteraard kwam daar ook de situatie van Eden Hazard ter sprake. "Hij mist zijn belangrijke rol", zuchtte de bondscoach.

Carlo Ancelotti geeft de voorkeur aan Vinicius Junior op de plaats van Hazard en dat vreet aan de 30-jarige creatievelinig. "Medisch gezien is Hazard op zijn best sinds hij in Madrid is, voetballend is hij evenwel bedroefd. Dit is een zeer moeilijke situatie voor hem. En de eerste keer dat hij dit meemaakt. Er wordt heel wat over Hazard gezegd, maar weinig is juist", klonk het.

Een vertrek lijkt zich op te dringen, maar Martinez is daar niet van overtuigd. "Hij is een speler die altijd vooropgegaan is bij winnende projecten. Die rol mist hij nu. Maar hij is een voetballer met een uitzonderlijk talent en dat gaat nooit verloren. Je moet vertrouwen in hem hebben", besloot hij.