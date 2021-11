Solskjaer heeft vertrouwen in zijn team ondanks alle druk

Manchester United staat momenteel op de 6de plaats in de Premier League met 17/33. De zware thuisnederlagen tegen Liverpool en Manchester City hebben veel twijfels doen ontstaan over coach Solskjaer, maar ondanks veel geruchten mag hij toch voortdoen voorlopig.

Zelf heeft hij veel vertrouwen, ook al beseft hij dat het niet goed genoeg was tot nu toe.

Solskjær on Man United future: “When you lose a game you're always disappointed and under pressure, we've been communicating openly and honestly”. 🔴 #MUFC



“We've corrected a few things, put some things right. I'm sure we'll see a reaction and a good performance tomorrow”. pic.twitter.com/qwkQlG80QS