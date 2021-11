Uniek: Tessa Wullaert en Miguel Van Damme genomineerd voor prestigieuze Vlaamse sportprijs: "Over doorzettingsvermogen gesproken"

Elk jaar wordt door de Vlaamse Bond van Sportjournalisten de Vlaamse Reus uitgereikt. Daartoe worden steevast een aantal nominaties bekendgemaakt.

Geen Nina Derwael of Wout van Aert dit jaar op de nominatielijst, maar wel zes mensen die van belang zijn voor hun sport.

Met Noor Vidts (4e OS), Matthias Casse (brons OS), Bashir Abdi (brons OS) en Alexander Hendrickx (goud OS) zijn er vier klasbakken genomineerd buiten het voetbal.

© photonews

Maar ook Tessa Wullaert en Miguel Van Damme zijn erbij. "Het is absoluut dankzij Tessa Wullaert dat het vrouwenvoetbal – en zeker de groei van de Red Flames, de nationale ploeg – op de kaart werd gezet", meent de VBS. "Als één van de eersten ging ze ook in het buitenland spelen, nog een illustratie van haar talent." (NVDR: Femke Maes, Marijke Callebaut, Lorca van de Putte en vele anderen gingen haar voor).

Van Damme

"Over doorzettingsvermogen gesproken; over harde realiteit; over jezelf tegenkomen : niemand hoeft het de doelman van Cercle Brugge te vertellen. Vechten tegen leukemie, ondanks de steun van iedereen – binnen of buiten de sportwereld – uiteindelijk moet hij het zelf doen en doet hij het bewonderenswaardig", klinkt het over Van Damme.

"En het heeft al geloond, want Miguel heeft de geboorte van zijn dochter kunnen en mogen meemaken. Chapeau! Dat hij haar maar lang kan zien opgroeien, we wensen het hem heel graag toe. Wie weet kan hij in de nabije toekomst nog eens de keepershandschoenen aantrekken. We ‘verenigen’ ons graag om die wens te zien uitkomen."