Hollerbach niet te spreken over straf van Bauer: "Kleine clubs worden benadeeld"

Robert Bauer zit vier speeldagen aan de kant met een schorsing, iets wat er bij trainer Bernd Hollerbach van STVV niet ingaat.

Hollerbach vindt de Belgische competitie een interessant gegeven, maar toch is er iets dat hem ongelofelijk stoort.

“Kleinere clubs zoals STVV worden niet eerlijk behandeld worden”, klinkt het op de persbabbel. “Tegen Anderlecht kregen we twee strafschoppen tegen die er geen waren, in de beker kreeg Seraing twee dagen meer recuperatie dan ons, nu is er die buitensporige straf voor Robert die nog nooit eerder in zijn carrière een rode kaart kreeg. Hij had nooit zo lang geschorst moeten worden.”

Dat biedt de club geen mogelijkheden, zo oordeelt Hollerbach, om ooit naar boven te klimmen. “Het is net de charme van het voetbal dat de kleintjes soms kunnen stunten tegen de groten. Maar als je stelselmatig benadeeld wordt, is dat praktisch onmogelijk. Ik vind het vooral heel jammer, ook voor de supporters. Ik ben een sportman. Voetbal zou eerlijk moeten verlopen maar ik heb de afgelopen maanden niet het gevoel gehad dat dat gebeurt.”