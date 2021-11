Anderlecht is duidelijk over toekomst van Vincent Kompany: "Sensatie zoeken"

Anderlecht geeft zo meteen KV Kortrijk partij. Peter Verbeke liet bij aankomst van de spelersbus weten dat Kompany niet ter discussie staat.

Toen de spelersbus op het Lotto Park aankwam, wilde VTM Nieuws weten hoe het zit met de toekomst van trainer Vincent Kompany.

“De laatste kans voor Vincent Kompany? Natuurlijk niet”, zei Verbeke. Zelfs bij een nederlaag tegen Kortrijk blijft Kompany hoe dan ook trainer.

Voorzitter Wouter Vandenhaute was niet meteen bereid voor commentaar, maar deed even later de vragen van VTM af als sensatie zoeken.