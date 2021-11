Jeugdproduct hard voor Club Brugge: "Ze gaven liever miljoenen euro's uit aan spelers die niet beter waren dan ik"

Club Brugge wil de komende jaren meer en meer inzetten op de eigen jeugdwerking. De ontbolstering van Charles De Ketelaere is daar hét voorbeeld van. Maar Cyril Ngonge heeft minder goede herinneringen aan blauw-zwart.

Cyril Ngonge doorliep de jeugdwerking van Club Brugge en debuteerde in 2019 ook in de hoofdmacht van blauw-zwart. De flankaanvaller brak echter nooit helemaal door. Via PSV en RKC Waalwijk kwam hij bij FC Groningen terecht. En het moet gezegd: hij gooit hoge ogen in de Eredivisie.

“Club Brugge had vroeger ook al veel talent in de jeugd”, zoekt Ngonge in La Dernière Heure naar een verklaring voor zijn vertrek. “Maar ze deden er niets mee. Ze gaven liever miljoenen euro’s uit aan spelers die niet beter waren dan ik. Het had helemaal anders gelopen als ik destijds de kansen heb gekregen die Charles De Ketelaere vandaag wél krijgt."