De statistiek die Union SG hoop geeft: elke ploeg met 7 punten voorsprong na 15 matchen werd kampioen

Dit is geen toeval meer of doorgaan op enthousiasme van de titel in 1B. Union SG verbaast de Belgische voetbalwereld meer en meer en stilaan mogen ook de topclubs zich zorgen gaan maken. Deze statistiek geeft de Brusselse burger immers moed.

Union heeft nu zeven punten voorsprong na 15 speeldagen en de geschiedenis leert ons dat elke ploeg die met deze voorsprong op dit moment in de competitie kampioen werd. Het gebeurde al 12 keer, berekende Sporza en elke keer stond die ploeg ook op het einde van het seizoen helemaal bovenaan. 11 van de 12 keer waren dat Club Brugge of Anderlecht, één keer was het KSK Beveren, in 1984. Union moet wel rekening houden met de play-offs, maar moeten ze op dit moment van iemand schrik hebben?