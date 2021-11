Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 15!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Mike Vanhamel. Hij wist te zorgen voor heel wat goede reddingen en hield zo de nul tegen Genk - en ook meteen de drie punten thuis. Beerschot leeft opnieuw, zoveel is duidelijk.

Verdediging

Achterin kiezen we voor Nkounkou, die mee voor een clean sheet zorgde bij Standard. Burgess scoorde twee keer en was perfecte aanjager voor Union, Sainsbury was (net als de rest van de verdediging van Kortrijk) niet weg te zetten in Anderlecht.

Middenveld

Op het middenveld hadden ook zomaar Lapoussin en Nielsen de overmacht van Union nog groter kunnen maken, want ook zij acteerden prima. We kiezen echter voor Caicedo - heel goed voor Beerschot, de scorende Morioka bij Charleroi en de heel hard werkende Hairemans bij Mechelen. Nurio Fortuna (2 assists) en Schoofs (heerlijke lob) waren dan weer matchwinnaars op de flanken.

Aanval

De cijfers van Undav (3 goals) zijn opnieuw niet te ontkennen, terwijl ook Mikautadze scoorde en aangaf voor Seraing op weg naar een belangrijke driepunter.

Dat levert dan onderstaand elftal op: