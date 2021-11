Eden Hazard terug op trainingsveld na buikgriep, maar niet in selectie voor Champions League

Eden Hazard miste afgelopen weekend de partij tegen Granada door buikgriep. Maandag tekende de aanvoerder van de Rode Duivels wel present op training.

Carlo Ancelotti selecteerde Hazard evenwel niet voor de wedstrijd op het veld van Sheriff Tiraspol. In Moldavië kan Real Madrid zich verzekeren van een plaatsje in de 1/8ste finales van de Champions League.

Zondagavond komt Sevilla op bezoek bij Real Madrid, dat aan de leiding staat in La Liga.

📋✅ Our squad for our match 🆚 @FotclubSheriff!#UCL pic.twitter.com/HGbH9DOPet