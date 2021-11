'Manchester United kiest om deze reden resoluut voor een tussenpaus aan het roer'

Manchester United moet op zoek naar een nieuwe manager na het ontslag van Ole Gunnar Solksjaer. Het zal echter wachten zijn op de nieuwe coach. Pas volgend seizoen zal er kunnen gebouwd worden.

We schreven eerder al dat Manchester United van plan was om Ole Gunnar Solksjaer op de bank te houden tot het einde van het seizoen. De 4-1-blamage op het veld van Watford FC heeft er echter voor gezorgd dat er geen tussenweg meer is.

Brendan Rodgers en Erik ten Hag zijn volgens Manchester Evening News nog steeds dé topkandidaten om aan de slag te gaan op Old Trafford. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Beide heren willen hun huidige club echter pas na het seizoen verlaten.