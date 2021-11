Misschien (nog) geen titel, maar deze tekenen wijzen er op dat Union een blijver zal zijn op het hoogste niveau

Union SG verbaast week na week vriend en vijand. De huidige leider van de Jupiler Pro League wordt zelfs gezien als outsider voor de titel. Dat willen we nog niet schrijven, maar we zijn er inmiddels wel zeker van dat de Brusselaars een blijver zullen zijn.

Een blijver in de (sub)top van het Belgische voetbal. Sinds de overname van Union SG door Tony Bloom in 2018 is het parcours van les Unionistes opvallend. En dat zijn de ambities van Union eveneens.

Om te beginnen beschikt Union over een oefencomplex met alle nodige faciliteiten om op en top professioneel te werken. Daarnaast zijn er de concrete plannen om het Dudenpark te verlaten voor een nieuw stadion.

Maar dat is niet alles. Bloom beschikt dan wel over een geschat vermogen van anderhalf miljard euro, maar de Britse zakenman wil niet lopen vooraleer er deftig kan gestapt worden. Zo pompte hij de voorbije seizoenen een bescheiden 17 miljoen euro in de club.

Maar misschien hét belangrijkste: hij moeit zich niet met de sportieve gang van zaken. Alex Muzio is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, terwijl hij met Felice Mazzu een absolute vakman aan het roer heeft staan.

Misschien geen titel, maar wél een blijver

Doet Union dit seizoen mee voor de titel? We vrezen dat het wellicht te vroeg is voor de oppergaai, maar les Unionistes blijven de komende seizoenen een ploeg om in de gaten te houden.