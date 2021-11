Vrancken komt terug op het Barnsley-verhaal: "Beetje ontgoocheld, maar niet ontgoocheld dat ik nog bij Mechelen zit"

Wouter Vrancken doet het fantastisch bij KV Mechelen en dat beseffen ze zelfs in Engeland. Barnsley had hem op de radar staan, maar Malinwa stond niet toe dat er gesprekken kwamen tussen de Engelse tweedeklasser en zijn coach.

Tussen de lijnen kon je toch een lichte teleurstelling merken bij Vrancken toen dat nieuws bekend werd en in Extra Time kwam hij er ook nog eens op terug. "The Championship is een mooie reeks, net onder de mooiste reeks van de wereld. Dat is ook een nieuwe markt die je kan aanboren. Er zijn weinigen die vanuit Engeland kijken naar België voor een trainer."

Wouter Vrancken neemt zijn collega bij Club Brugge als voorbeeld. "Philippe Clement is drie keer kampioen gespeeld na mekaar en de belangstelling vanuit Engeland blijft toch beperkt, terwijl hij in België al heel veel succes had."

Maar de eventuele overstap kwam er dus niet. "Mechelen heeft meteen 'neen' gezegd. Ik was wel een beetje ontgoocheld, maar ik ben niet ontgoocheld dat ik nog in Mechelen zit. Als je bijna vier jaar heel positief samenwerkt, gun je elkaar soms ook dingen. Wanneer die trein passeert, daar heb je geen zicht op."