Dit is ons Dreamteam in 1B na 12 speeldagen

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. Nu we in 1B bijna halfweg de competitie zijn is het ook daar wel eens tijd om de balans op te maken.

Doel In doel posteren we Anthony Sadin. Virton staat weliswaar laatste met amper twaalf punten uit evenveel wedstrijden, maar de Luxemburgers hebben wel al heel vaak gebruik kunnen maken van de sterke doelman. Verdediging Achterin kiezen we voor drie sterke beren. Schuermans heeft al heel wat prima verdedigende acties laten zien en kon bovendien ook al vijf keer scoren, terwijl met Perdichizzi en Seigers er een heel straf duo achterin staat bij de Kemphanen. Middenveld Op het middenveld kiezen we voor enkele interessante spelers. Robin Henkens zit aan twee assists en is de ervaring bij Lommel, Lukas Van Eenoo (2 goals, 3 assists) doet hetzelfde bij de fiere leider Westerlo. De 20-jarige Jan Bernat (4 goals, 2 assists) is misschien wel de ontdekking. Aanval Op de flanken posteren we Nangis (3 goals, 1 assist) en Challouk (2 goals, 4 assists) die al heel belangrijk waren voor hun teams. In de spits kunnen we moeilijk naast de topschutters van het moment: Mertens (7 goals) en Maderner (6 goals). Dat levert dan onderstaand elftal op: © AVL