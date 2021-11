Club Brugge (bijna) op volle sterkte naar topper tegen Racing Genk: "Ruud? Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt"

Zondagmiddag gaat Philippe Clement met blauw-zwart op bezoek bij ex-club Racing Genk.

Na woensdag heeft blauw-zwart twee keer getraind. De kopjes staan volop richting zondag, RB Leipzig is intussen verteerd, zo verzekerde Philippe Clement op persconferentie. Club Brugge kan overigens met een quasi volledig fitte kern naar de Cegeka Arena trekken.

"Alleen Shinton en Providence blijven afwezig. Otasowie zet stapjes vooruit, maar moet nog wat ervaring opdoen. Maar nu kijken we vooral naar de korte termijn", voegde Clement eraan toe. Met andere woorden: het resultaat is heilig zondag.

Toen een vraag werd gesteld over Ruud Vormer, die woensdag tegen RB Leipzig niet in actie kwam, reageerde Philippe Clement venijnig. "Het is niet de bedoeling om op individuele gevallen in te gaan." Waarna hij toch een tip van de sluier lichtte. "Natuurlijk is Ruud niet blij dat hij niet speelt. Ik kan alleen maar zeggen dat daar aan het begin van het seizoen duidelijke afspraken over zijn gemaakt."