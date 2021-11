Leekens sust de Clubsupporters: "Hans Vanaken is ook eens een tijdje op de bank beland"

De supporters van Club Brugge konden er niet mee lachen dat Philippe Clement aanvoerder Ruud Vormer opnieuw op de bank hield.

Volgens analist Georges Leekens is de relatie tussen Clement en Vormer bijlange nog niet gebroken. “Vormer en Clement zijn twee mannen met het echte Club-DNA, altijd op en top prof. Het is wel logisch dat je dit nu met je kapitein bespreekt. Ze zullen elkaar nu geen kussen geven, maar ik zou het niet op de spits drijven”, zegt Leekens bij HLN.

“Ze beleefden samen zoveel mooie successen en het is niet omdat Vormer nu op de bank zit en hij het daar niet eens mee is, dat Clement geen respect voor Vormer heeft. Het zijn beiden intelligente jongens die weten dat ze dit niet persoonlijk moeten gaan spélen.”

Want Vormer is niet de enige bij Club Brugge die zoiets al moest meemaken. “Het zou jammer zijn als dit hun relatie en het voetbal van Club zou vertroebelen, dat mag niet gebeuren. Hans Vanaken is ook eens een tijd geleden op de bank beland, maar is daar ook weer uitgekomen. Ik verwacht Vormer zondag gewoon weer in de ploeg.”