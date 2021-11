Vincent Kompany blijft vertrouwen hebben in het jeugdproject van Anderlecht

Opvallend stonden er afgelopen weekend geen enkele jeugdspeler bij de basiself tegen KV Kortrijk. Vincent Kompany reageerde hierop op de wekelijkse persconferentie.

"Er is concurrentie en dat is voor elke speler in de selectie een feit. Als je kijkt naar onze kern, dan hebben wij op elke positie in de basis een speler van Neerpede die daar de concurrentie kan aangaan. Dat doet geen Belgische club ons na. We hebben 35 spelers in de A-kern met daarvan 15-16 spelers van Neerpede. Soms beginnen of eindigen we met vier spelers van Neerpede in de ploeg”, zegt Kompany.



Hij geeft ook aan dat het traject voor elke speler hetzelfde is. Dat verloopt met ups en downs en het is dan aan hen om die kans te grijpen. En het dient gezegd: niemand van de jonkies – buiten Delcroix tot aan zijn blessure – kon zich als een echte sterkhouder doorzetten dit seizoen.



"Voor spelers als Jérémy Doku en Sambi Lokonga verliep het traject net hetzelfde als voor de jonge talenten die nu in de kern zitten. Jérémy speelde ook eerst bij de U21 toen Liverpool al aan zijn mouw trok, Sambi zat begin vorig seizoen ook even op de bank. Tegen KV Kortrijk was het inderdaad zo, maar op Antwerp stonden er nog drie in de basis. We spreken over concurrentie en niet over leeftijd. Ze zullen er wel doorkomen, want ik ben vol vertrouwen over ons werk met de jeugd."