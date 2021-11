6 miljoen euro voor de jeugd? Louwagie formeel: "Je kan niet van iedereen een koerspaard maken"

In het kader van het fiscaal voordeel voor voetbalclubs zou er zes miljoen euro naar de jeugd vloeien. Te veel, als je het aan Michel Louwagie vraagt.

"Zes moeilijk alleen voor de jeugd is te veel. Talent is schaars", beseft Michel Louwagie in gesprek met Het Nieuwsblad.

Te weinig

"Welke jeugdspelers zijn hier de laatste jaren doorgebroken in België? Doku, De Ketelaere, Siquet, Sambi Lokonga, Samoise nu bij ons, ..."

"Dat is te weinig, ondanks alle middelen die we erin pompen. Het gaat niet over geld, maar over de grootte van de bevolking waaruit je kan puren. Je kan niet van iedereen een koerspaard maken."