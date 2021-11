Hrosovsky blijft ondanks twee doelpunten met rotgevoel achter: "We gaven het zo eenvoudig weg"

Patrik Hrosovsky verloor Hans Vanaken uit het oog bij de eerste Brugse treffer, maar de Slowaak leek met twee fraaie treffers de matchwinnaar te zullen worden in een spektakelrijke topper. Niets bleek minder waar, Racing Genk gaf de zege in de slotfase andermaal helemaal weg.

Patrik Hrosovsky had er na afloop logischerwijs flink de pest in. "Pff, ik zou mijn doelpunten meteen inruilen voor drie punten", zuchtte de onvermoeibare middenvelder voor de micro van Eleven Sports. "We hadden en hebben die punten broodnodig."

"We begonnen zo goed aan de tweede helft. Na de 2-1 hadden we alles onder controle. En dan geven we het gewoon weg, zo gemakkelijk. We konden de kloof op Brugge terugbrengen tot drie punten, maar we gooiden het gewoon weg."

Bij het tweede Brugse doelpunt zag de Limburgse defensie er niet goed uit. Tot overmaat van ramp slikte Genk andermaal een tegendoelpunt na een hoekschop. "Heel zuur", aldus Hrosovsky. "De voorbije wedstrijden deden we het zo goed op stilstaande fases, en nu gebeurt het opnieuw."