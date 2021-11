Jason Denayer heeft de intentie om bij Lyon te blijven maar dan moeten ze wel tot een akkoord komen

Volgende zomer loopt het contract van Jason Denayer af bij Lyon. Als er geen overeenkomst gevonden wordt voor een nieuw contract dan dreigt de verdediger de club gratis te verlaten. De intentie om te blijven is er alvast vertelt hij.

"Mijn zaakwaarnemers zijn in gesprek met de club. Ik wacht nog steeds en blijf openstaan voor een verlenging van mijn contract. Tot nu toe zijn we echter niet veel opgeschoten. We proberen gezamenlijke afspraken te maken. Als we daar uitkomen, is het mijn wens om bij de club te blijven”, aldus Denayer op de wekelijkse persconferentie.

De 33-voudige Rode Duivel werd de afgelopen mercato’s gelinkt aan ploegen als Napoli en tal van andere clubs, maar tot een transfer kwam het niet. Hij speelde voor Manchester City, Celtic, Galatasaray en Sunderland. Lyon haalde Denayer in de zomer van 2018 voor 10 miljoen euro weg bij Manchester City.