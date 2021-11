🎥 De ultieme schwalbe! Braziliaan gaat neer na... klopje op de rug van ref

Kent u de Braziliaan Deyverson? De spits speelde in het verleden voor Spaanse ploegen als Alaves, Levante en Getafe. Momenteel is hij terug in zijn thuisland bij Palmeiras. En daar zorgde hij in de Copa Libertadores voor de ultieme schwalbe. Belachelijk gewoon.

De Braziliaan liep weg nadat er een fout was gefloten, maar kreeg op dat moment een bemoedigend tikje op de rug van de scheidsrechter. Blijkbaar had hij niet goed door dat het de scheidsrechter was, want hij zeeg neer alsof hij een klap had gekregen. Te grappig voor woorden, maar ook wel beschamend... Deyverson out of context pic.twitter.com/uA4gzNzULW — Antonio Abalo (@AntonioAbalo) November 27, 2021





