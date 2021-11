Genk-huurling vindt zijn draai niet in Nederland: "Beter dat ik in januari naar een club ga waar 100% vertrouwen is in mij"

Racing Genk had in de zomer van 2019 3.7 miljoen veil om Benjamin Nygren weg te plukken bij IFK Göteborg. De Zweed staat in eigen land te boek als een toptalent, maar kon zich in Limburg niet doorzetten. Sinds vorig jaar speelt Nygren op uitleenbasis voor Heerenveen.

Maar ook in Friesland komt de 20-jarige Nygren minder dan hem lief is aan spelen toe. Hij startte dit seizoen drie keer in de basis, acht keer mocht hij invallen. Na het gelijkspel (1-1) tegen PSV, waarin Nygren vijf minuten mocht invallen, trok de Genk-huurling aan de alarmbel. "Ik wil gewoon meer spelen. Mijn focus ligt nog hier tot de winterstop. Maar als ik niet hier aan spelen toekom, dan lijkt het beter om in januari rond te gaan kijken naar een club die 100 procent vertrouwen in mij heeft." Heerenveen heeft in principe nog een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen. De Friezen bedongen eveneens een aankoopoptie, al lijkt de kans klein dat die gelicht zal worden. "Heel mijn periode bij Heerenveen is er een van ups en downs, zowel voor het team als voor mezelf. In het begin kwam ik nog vaak aan spelen, de laatste tijd alsmaar minder. Dat wringt enorm, want dit is niet goed voor mijn ontwikkeling", besluit Benjamin Nygren.