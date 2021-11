'Franse topclub wil Spaanse concurrentie voor zijn en meldt zich nu al bij Anderlecht voor Gomez'

De transfer van Sergio Gomez is voor RSC Anderlecht een schot in de roos. De Spaanse flankverdediger zal zonder twijfel met winst kunnen verkocht worden. De eerste topclub staat alvast in de rij.

RSC Anderlecht stortte slechts een dikke twee miljoen euro op de bankrekening van Borussia Dortmund voor Sergio Gomez. De prestaties van de Spanjaard spraken de afgelopen maanden boekdelen. Volgens de Franse media heeft Olympique Marseille zich in Brussel gemeld voor Gomez. Al lijkt de ambitie van de flankverdediger in Spanje te liggen. Zijn recente prestaties bij Jong Spanje hebben alvast de interesse aangewakkerd.