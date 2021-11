Vandenbempt hard voor Cercle Brugge én Vanderhaeghe: "Hij liet Kortrijk ook in de kou staan"

Het ontslag van Yves Vanderhaeghe bij Cercle Brugge doet heel veel stof opwaaien. Een dag na de eerste thuisoverwinning van de Vereniging werd Vanderhaeghe koudweg bij het huisvuil gezet.

Op Radio 1 toont Peter Vandenbempt zich erg kritisch voor de manier van werken bij Cercle Brugge. De analist heeft het over 'het failliet van Monaco'. "Cercle had vorige week al beslist om Vanderhaeghe te vervangen door Thalhammer. Na een overwinning tegen de ploeg van het moment kunnen we dat cyinisch, tragisch en onbegrijpelijk noemen. Dit is het zoveelste bewijs van het failliet van het sportieve beleid vanuit Monaco."

Tegelijkertijd heeft Vandenbempt geen medelijden met Yves Vanderhaeghe. In een nog niet zo ver verleden waren de rollen immers omgekeerd. "Wat mij betreft heeft hij het goed gedaan bij Cercle, maar ik herinner hem er graag aan dat hij destijds Kortrijk zelf in de kou heeft laten staan voor een beter contract bij Oostende."

"Laat ons zeggen dat trainers en voorzitters mekaar waard zijn", is de cynische conclusie van Vandenbempt.