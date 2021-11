Floriano Vanzo eerlijk over buitenlands avontuur: "En toen begonnen de financiële problemen ..."

Na zijn vertrek bij Academica Clinceni in Roemenië onderhoudt Floriano Vanzo momenteel zijn conditie bij La Louvière.

Na een seizoen bij FC Politehnica Iasi waar hij 35 wedstrijden speelde, trok de aanvallende middenvelder Floriano Vanzo afgelopen zomer naar Academica Clinceni, ook in Roemenië.

"Mijn eerste seizoen in Roemenië was goed en als de nummer vijf uit het klassement komt aankloppen, dan zeg je niet nee", aldus Vanzo in gesprek met onze redactie.

Financiële problemen

"Ik speelde tien keer mee, maar toen begonnen de financiële problemen. Er was geen geld om de spelers te betalen."

En dus vertrok Vanzo er, de ex-speler van Waasland-Beveren is nu opnieuw in ons land. "Ik onderhou nu mijn conditie bij La Louvière. Ik wil zeker graag in België blijven."