Van den Brom spaarde doelman niet en overweegt wissel: Leysen speelde niet bij de beloften

Maarten Vandevoordt kreeg zondag de wind van voren van zijn eigen coach. "Te zenuwachtig", was de conclusie. Vandevoordt krijgt voor het bekerduel tegen Club Brugge waarschijnlijk 'rust', want het is de ideale kans om Tobe Leysen (19) uit te testen.

Van den Brom heeft Vandevoordt lang gespaard, maar na het bittere verlies tegen Club Brugge was de coach van Genk niet mild voor zijn jonge doelman. Die leek in paniek te schieten toen Club kwam opzetten en dat was niet de eerste keer. Niet dat hij grote fouten maakte, maar 't was meer het gevoel dat hij beter kon doen.

In ieder geval speelde reservedoelman Tobe Leysen niet mee met de beloften tegen Zulte Waregem en het lijkt erop dat hij in de beker zijn kans zal krijgen. Als hij het daar goed doet, moet Vandevoordt gaan vrezen voor zijn basisplaats. Van den Brom oordeelt immers dat Vandevoordt even rust nodig heeft om alles op een rijtje te zetten.