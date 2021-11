Gheysen blijft ambitieus, maar wil de lat niet té hoog leggen: "Dat moet Antwerp proberen te doen"

Antwerp FC lijkt dit seizoen één van de uitdagers van Club Brugge om de titel te pakken. Paul Gheysens wil de lat echter nog niet té hoog leggen. En dat is niet de gewoonte van de sterke man van het stamnummer één.

Antwerp FC had onder Brian Priske dan wel een twijfelende start van het seizoen, maar inmiddels moet de Great Old enkel Union SG nog voor zich dulden. "Ik heb zelf ook de indruk dat het steeds beter begint te lopen", glimlacht Paul Gheysens.

"Het is ons doel om volgend seizoen Europees voetbal te spelen", aldus de voorzitter van Antwerp in Het Nieuwsblad. "Dus we moeten proberen in de top vier te blijven. Of er deze winter transfers moeten verwacht worden? We hebben al een mooie groep."