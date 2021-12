Ex-keeper neemt het op voor Club-doelman "Mignolet op zijn retour? Belachelijk! Hij hoort nog altijd bij kransje topkeepers"

Simon Mignolet toonde zich sinds zijn komst bij Club Brugge de rots in de branding. De voorbije weken liet de ex-doelman van Liverpool enkele steken vallen. Onoordeelkundig uitkomen tegen Standard, niet vrijuit op de lob van Schoofs en afgelopen weekend in de fout op de volley van Hrosovsky.

"Dit soort dipjes zijn we niet gewend van Simon Mignolet", vertelt Geert De Vlieger in HNB. "Simon is het typevoorbeeld van een stabiele keeper. Vandaar dat iedereen zich nu ook afvraagt wat er aan de hand is met hem."

"Een carrière van een keeper is lang en er zullen altijd ballen zijn waarvan je achteraf denkt dat je ze had kunnen hebben. Ik denk dat Simon mentaal sterk genoeg is om dat te beseffen. Hij weet dat het er de volgende match weer boenk op kan zijn."

Her en der wordt beweerd dat Simon Mignolet op zijn 33ste stilaan over zijn top is. Iets wat door De Vlieger van tafel wordt geveegd. "Ik zag dat sommigen vonden dat hij op zijn retour zou zijn. Belachelijk is dat! Club moet zich geen zorgen maken. Zelfs Courtois heeft bij Real Madrid een mindere periode gekend. Je zit pas met een probleem als je een gebrek aan kwaliteit hebt. En Simon hoort voor mij nog altijd bij een kransje topkeepers in Europa."