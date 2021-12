Ook Nederlandse drievoudige winnaar niet eens met laureaat "Messi heeft niet veel belangrijke dingen gedaan"

Marco van Basten won in zijn carrière drie maal de Ballon d'Or, geen betere persoon in de Lage Landen om de 7e Gouden Bal van Messi naar waarde in te schatten.

Van Basten is het alleszins niet eens met de uitslag van de stemming. "Het is een beetje vreemd toch", reageert Van Basten bij Ziggo Sport. "Messi is een rote speler, maar je moet ook kijken naar wat je in een jaar presteert. Dat vind ik niet indrukwekkend. Vorig jaar heeft hij niet veel belangrijke dingen gedaan", was het harde verdict van Van Basten. Messi won dit jaar met Barcelona de Copa del Rey en met Argentinië de Copa America. Verder liet hij voor het zoveelste jaar op rij duizelingwekkende statistieken noteren, al was het niet zijn beste seizoen. "Salah heeft bijvoorbeeld zo goed gespeeld de voorbije maanden en Lewandowski is een grootheid in Duitsland. Ik vind het wel een beetje jammer", besluit het Nederlandse icoon.