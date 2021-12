CIJFER VAN DE WEEK: 11 km: Beerschot de ploeg van de langste passes, maar deze club doet de bal het meest circuleren

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de balcirculatie van de teams in de wereld en in België. in Europa is Celtic de ploeg die de bal het meest laat circuleren in een wedstrijd, liefst 12,8 kilometer per match.

Dinamo Zagreb en Ajax vervolledigen het podium, ook Bayern München, Manchester City en Sevilla scoren meer dan 11 kilometer.

Anderlecht

Beste Belgische ploeg is Anderlecht, met 11 kilometer op de kop. Daarmee staan ze Europees op een gedeelde elfde plaats.

Genk volgt met 10,8 kilometer, Mechelen (10,1), Club Brugge (10,1) en AA Gent (9,5) volgen op ruime afstand. Als we kijken naar het aantal meters per pass gemiddeld, dan is Beerschot de primus met 21,1 meter.