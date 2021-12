Titel en beker met Lierse, maar... "Beerschot blijft mijn mooiste voetbalherinnering"

Jurgen Cavens is al even gestopt met voetballer, maar de ex-spits van Lierse, Standard en Germinal Beerschot heeft wel een palmares opgebouwd. Hij won de titel en de beker met Lierse, maar de bekerzege met Germinal Beerschot blijft zijn mooiste herinnering.

Bij Lierse kwam hij piepen en maakte meteen indruk. Maar Beerschot blijft nog meer in zijn hart zitten. “Omdat die bekercampagne in 2005 voor altijd mijn mooiste voetbalherinnering zal blijven. Ik scoorde toen zowel uit als thuis tegen Genk in de kwartfinales. Die goal in de laatste minuut thuis tegen Genk is een van de strafste die ik ooit gemaakt heb. Mijn zoontje zat toen ook voor het eerst in het stadion. Ik word bijna emotioneel als ik er aan terugdenk", zegt hij in GvA.

"En dan moesten de halve finales en de finale nog komen. Het was allemaal zo onverwacht, maar ook zo verdiend. De connectie tussen de spelers en de supporters was geweldig en dat is altijd zo gebleven. Ik heb in 2014 bovendien mijn carrière afgesloten bij Beerschot Wilrijk in eerste provinciale. Mijn band met Beerschot is voor het leven.”