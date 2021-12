Club Brugge deed heel goede zaak met Buchanan: "Op het lijf geschreven"

Tajon Buchanan is vanaf Nieuwjaar speelgerechtigd bij Club Brugge. Dankzij zijn goede prestaties in de MLS is zijn waarde al meer dan gestegen.

Doordat New England Revolution in de MLS uitgeschakeld zal Tajon Buchanan wat eerder dan voorzien afzakken naar Club Brugge. Spelen kan hij wel pas na Nieuwjaar, dus daar moet men niet op rekenen. Zijn prestaties zorgen echter wel al voor een fikse financiële meevaller. Blauwzwart betaalde in het totaal nog geen 6,5 miljoen euro voor Buchanan, terwijl zijn marktwaarde ondertussen al gestegen is naar 8,5 miljoen euro. De trainer begrijpt ook de keuze van Buchanan om naar Brugge te trekken en niet naar de Bundesliga. “Club Brugge staat bekend voor zijn ontwikkeling van jonge spelers, waar ze de stap kunnen zetten naar nog grotere ploegen”, klinkt het bij HLN. “Ik denk trouwens dat de Belgische competitie hem op het lijf geschreven is.”

