Anderlechtspeler komt terug op akkefietje met Dewaest: "In Panama had iedereen op zijn gezicht geslagen"

Het wordt een interessant weekend in de Jupiler Pro League. Ook RSC Anderlecht staat opnieuw voor een belangrijke wedstrijd.

Anderlecht neemt het op tegen Zulte Waregem en wil nieuwe stappen naar boven zetten. Daartoe kan het ook rekenen op Michael Amir Murillo.

Dewaest

De rechterflankverdediger is helemaal opnieuw zijn neus aan het venster aan het steken en heeft zo komaf gemaakt met mindere maanden begin dit seizoen.

Er was ook een conflict met OHL-verdediger Dewaest, waarover hij nu duidelijk is in Het Nieuwsblad: "In Panama had iedereen op zijn gezicht geslagen."