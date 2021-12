Bjorn Engels beseft heel goed dat een derby geen gewone wedstrijd is

Bjorn Engels heeft al wel wat derby's gespeeld in zijn carrière maar deze leeft toch enorm hard in de groep. Dit vertelde hij in Sjotcast, de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad.

“Maandag en dinsdag hadden we vrij. Vanaf woensdag werd er echt scherp getraind. Je merkt meteen dat het enorm leeft. Het werd de hele tijd aangehaald in onze meetings. Iedereen weet ondertussen wel wat ons zondag te doen staat", vertelde Bjorn Engels.

Er zijn altijd een aantal mensen in de kleedkamer voor wie zo een wedstrijd nog belangrijker zijn dan voor anderen. Het is niet lang zoeken bij wie dit het geval is voor Engels. “Onze Antwerpenaar zelf hè, onze Ritchie. Faris ook natuurlijk, die heeft ook al in Beerschot gespeeld. Die mannen weten waarover het gaat. Voor mij is het nog maar mijn eerste derby. Ik heb vroeger ook derby’s gespeeld met Club tegen Cercle, met alle respect maar ik denk niet dat je dat kan vergelijken. Voor ons was dat meer een gewone wedstrijd, bij Cercle was het die wedstrijd alles of niets.”