📷 Voetbal, een feest: Laforge legt Waalse clash stil na wangedrag Standard-fans

De fans in de Jupiler Pro League hebben er andermaal geen best weekend opzetten. Vrijdag maakte de Union-aanhang het in STVV te bont. Wat tijdens Beerschot-Antwerp gebeurde, tartte alle verbeelding. Ook in Standard-Charleroi liep het uit de hand.

Op het uur keek Standard tegen rivaal Sporting Charleroi tegen een 0-3-achterstand aan. Een deel van de aanhang kon de prestatie van de Rouches maar matig appreciëren en besloot dan maar om rookbommen en ander pyro-technisch materiaal op het terrein te gooien. Net als eerder dit seizoen tegen KV Mechelen vond één 'fan' het nodig om het veld te betreden. Ref Nicolas Laforge riep de spelers naar binnen en legde de wedstrijd voor een tiental minuten stil. Toen de spelers naar buiten kwamen om het spel te hervatten, werden er nog enkele vuurpijlen in de grote rechthoek van Arnaud Bodart gegooid. Volgens de protocollen volstaat dat om de wedstrijd definitief te staken. Laforge liet betijen, maar staakte de wedstrijd na 88 minuten dan toch definitief, na een nieuw vuurwerkincident. Tot overmaat van ramp haalde een grote groep Standard-fans het in hun hoofd het veld te betreden en de confrontatie aan te gaan met de Charleroi-fans.