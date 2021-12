'Rangers is concreet en wil Anderlecht-flankaanvaller naar Schotland halen'

Francis Amuzu loopt al enkele seizoenen rond bij RSC Anderlecht, maar de flankaanvaller slaagde er nooit in om een vaste basisplaats te verwerven. Nochtans heeft hij een gewild profiel.

Everton FC en Borussia Dortmund werden eerder al aan Francis Amuzu gelinkt, maar het kwam nooit tot een concrete aanbieding. Vooral de statistieken van het jeugdproduct van RSC Anderlecht deden geïnteresseerde clubs afhaken.

Volgens de Schotse media is Rangers FC wél concreet voor Amuzu. De Schotse topclub is op zoek naar aanvallende snelheid en wil Amuzu in januari naar Glasgow halen. Voor Anderlecht is een vertrek van Amuzu bespreekbaar.