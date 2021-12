Analist plaats vraagtekens bij Storck: "Benieuwd of het ook gaat werken"

Racing Genk verraste met de komst van Bernd Storck als opvolger voor John van den Brom. De Duitser staat bekend voor zijn harde aanpak.

Analist Stef Wijnants zag wat hij verwacht had. Storck als een sterke persoonlijkheid op de persconferentie bij zijn voorstelling. “We zagen gisteren een sterke persoonlijkheid op zijn voorstelling in Genk. Bernd Storck sprak luid en duidelijk, in het Duits en in het Engels. En iedereen luisterde”, zegt Wijnants op Sporza.

Het contrast zal gigantisch groot zijn. “John van den Brom gaf zijn spelers veel vertrouwen. Zij mochten zelf naar oplossingen zoeken. Met Storck voel je dat er geen ruimte voor improvisatie zal zijn. Hij wil als een voetballeraar zijn spelers tools aanreiken. Dat gaat zeker een schokeffect teweegbrengen. Benieuwd of het ook gaat werken.”

Storck is de negende trainer in zeven jaar bij Racing Genk. De 32ste in 33 jaar. Met Peter Maes koos Genk voor buikgevoel, met Hannes Wolff voor een laptoptrainer, Felice Mazzu kende het mijnwerkersverleden van de club en de fans.”

“ Dat zijn allemaal verschillende visies, maar die van nu is heel eenvoudig: Genk moet zo snel mogelijk weer winnen. Liefst straks al in de Europa League tegen Rapid Wien. Overwinteren is belangrijk, maar momenteel niet zo cruciaal als opklimmen in de competitie. Daar hebben ze de spelers voor. En die zullen allemaal moeten volgen.”