Nainggolan niet onder de indruk van Lang en De Ketelaere: "Hoe goed hij ook mag zijn, ik kan hem niet uitstaan"

Radja Nainggolan is een droom van een speler voor een journalist. In een elk interview geeft hij gewoon ongezouten zijn mening, zelfs als die hem kritiek zal opleveren. Gevraagd naar de goudhaantjes van Club Brugge hield hij zich ook niet in.

Iedereen is gek van Charles De Ketelaere, behalve de middenvelder van Antwerp. "Ik ben totaal geen fan. Hij is nu diepe spits, maar ik vind hem geen diepe spits. Hij loopt vaak verkeerd en scoort te weinig. Als nummer tien of flankspeler vind ik hem beter, maar ik ben er niet zo zot van zoals de meesten", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De Ketelaere zou volgens hem dan ook niet de Gouden Schoen mogen winnen. "Als hij straks tot beste speler van België verkozen wordt, ga ik niet akkoord. Maar hij speelt nu voor Brugge en is een opkomend talent. Meer heb je niet nodig voor zo'n prijs. Mignolet daarentegen vind ik een heel goeie keeper. En heeft zich bewezen in het buitenland. Maar hij gaat nu drie keer in de fout en ze maken hem af. Een bewijs dat er in ons land niet veel van gekend is.”

Bij Noa Lang gaat hij nog een stap verder. "Puur qua kwaliteit vind ik hem een van de betere spelers. Maar hoe goed hij ook mag zijn, ik kan hem niet uitstaan. Altijd maar gesticuleren met z'n handen en protesteren. Iedereen de mond snoeren nadat hij vijf matchen onzichtbaar was. Dat zijn dingen waar ik niet mee kan leven. Mocht hij de voetjes op de grond houden, hij zou nog twee keer zo goed zijn.”