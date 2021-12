Zulte Waregem op zijn hoede voor ex-jeugdspeler: "Hopen dat we niet te hard van Cisse genieten"

Cisse Sandra speelde van de U9 tot en met de U14 voor Zulte Waregem. Daar zijn ze hem bijlange nog niet vergeten.

Zulte Waregem verdiende een leuk centje toen Cisse Sandra als zestienjarige zijn eerste profcontract bij Club Brugge tekende. Het ging om ongeveer 30.000 euro als opleidingsvergoeding.

“Maar die bedragen zijn in zo’n traject bijzaak”, zegt Joric Vandendriessche, sportcoördinator van Zulte Waregem. “Als die jongens de keuze maken om te vertrekken, kan je hen enkel maar het allerbeste wensen, want er zijn helaas ook veel verhalen waarbij het finaal niet lukt.”

Zondag is Zulte Waregem te gast op Jan Breydel, met misschien ook Cisse Sandra erbij. “Het is alvast mooi om vast te stellen dat nieuw opkomend Belgisch talent kansen afdwingt. Nu toch maar hopen dat we zondag niet te hard van Cisse genieten.”