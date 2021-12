Analist verwacht zege Antwerp: "Standard is zelfs geen ploeg meer" en "Dieptepunt in geschiedenis"

In de heenwedstrijd tussen Standard en Antwerp werd het 2-5, met dank aan Frey (5x). Wat krijgen we in de terugwedstrijd?

Volgens Franky Van der Elst mogen we ons opnieuw aan een moeilijke namiddag verwachten voor Standard tegen Antwerp. "Nainggolan heeft zijn niveau opgekrikt en wil er echt iets van maken bij Antwerp. Zij gaan winnen volgens mij, Standard gaat een lastige namiddag tegemoet", klinkt het in De Zondag. Dieptepunt "Antwerp is meer een ploeg. Standard is zelfs geen ploeg meer. De mentale staat waarin de teams verkeren zal het verschil maken." "Antwerp zit in een vrij goede periode en Standard in een dieptepunt in zijn geschiedenis. Ze hebben momenteel niet de kracht en mentaliteit om het recht te zetten als ze op achterstand komen tegen dit Antwerp."