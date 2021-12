Man van de match: De Ketelaere opnieuw van belang voor Club Brugge

Charles De Ketelaere is goed op weg om zich te ontpoppen tot een echte aanvaller, ook in het hoofd van Philippe Clement.

Dost op de bank, Wesley in de tribune... Zij moeten toekijken hoe Charles De Ketelaere zich in de punt van de voorhoede ontpopt tot een een echte titularis bij Club Brugge. Scorend in de eerste helft en een assist voor Noa Lang in de tweede helft, de jonge Rode Duivel voett zich daar duidelijk in zijn sas.

Het Zwitserse zakmes van Philippe Clement heeft al op tal van posities gestaan, ook voorin heeft hij al op beide flanken geposteerd. Ook centraal op het middenveld moest hij al meermaals zijn plan trekken, maar hij voelt zich toch als een vis in het water op de nummer 9.

Met de rug naar doel, snel in de ruimte duikend, beslissend waar nodig... De youngster is de grootste offensieve troef geworden bij blauw-zwart, ruim voor Noa Lang die het sinds november toch wat moeilijk heeft.

Opnieuw is Charles De Ketelaere onze man van de match. Club Brugge mag hem bedanken, samen met de aanvallers van Zulte Waregem die onzorgvuldig om gingen met de foutjes bij Club achterin.