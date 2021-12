Wat was dat allemaal? Bosuil in rep en roer na wedstrijd vol incidenten

Het zat er bovenarms op tijdens de wedstrijd Antwerp-Standard. In de eerste helft was de wedstrijd al vrij bitsig, maar vanaf het rustsignaal was de wedstrijd helemaal ontaard. We kregen uiteindelijk nog drie rode kaarten te zien.

Tijdens de rust van Antwerp-Standard was de wedstrijd dus helemaal ontploft. Het kwam tot een hevige discussie tussen de spelers van Antwerp en die van Standard en vooral bij Antwerp-verdediger Seck ging het licht uit.

Verschillende ploegmaats probeerden hem tegen te houden, maar Seck was niet te stoppen. Ook de scheidsrechter, Lawrence Visser, kreeg de centrale verdediger niet onder controle en dus was het verdict een rode kaart. Seck leek te reageren op een opmerking van Amallah, maar het is voorlopig nog niet duidelijk wat er effectief gezegd is.

Visser was de gebeten hond in de tweede helft en ook zijn beslissingen konden op weinig steun van de Antwerp-aanhang rekenen. Zo werd er twee keer geen penalty gefloten voor The Great Old, al leek Visser het hier wel bij het rechte eind te hebben.

Antwerp kwam dankzij haar vurige supporters alsnog opnieuw in de wedstrijd en leek zelfs nog even te winnen, maar na een dolle slotfase gingen de Rouches alsnog met de drie punten lopen. Uiteindelijk werd 2-3 de einduitslag.

Net voor het laatste fluitsignaal laaiden de frustraties nog hoog op, wat opnieuw voor een hevige strijd zorgde op het veld. Er vielen zelfs nog twee extra rode kaarten, want Pavlovic, bankzitter bij Standard, en Bataille, invaller bij Antwerp, moesten allebei iets vroeger naar de kleedkamer.

Ook na de wedstrijd werd het nog even bitsig en dan was het vooral Björn Engels die vol in de aanval leek te gaan. Even leek Visser nog een rode kaart te trekken, maar deze keer hield hij het bij geel. Uiteindelijk neemt Standard dus de drie punten mee naar huis na een zeer incidentrijke wedstrijd.