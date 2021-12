Vanhaezebrouck sluipt opnieuw naar Belgische top: "Gegenpressing? Dat deed ik in 2006 met KV Kortrijk al"

Hein Vanhaezebrouck sluipt met KAA Gent in alle stilte richting top vier. De coach oogt een pak rustiger dan ooit, maar zijn ambitie blijft aanwezig.

Hein Vanhaezebrouck telt ondertussen 58 lentes… “Maar bij de apotheker vinden ze dat ik er 32 uit zie”, pikt de coach van KAA Gent grappend in. “Ik voel mij alleszins nog jong. (lacht) Wat is oud, hé? Men spreekt nu over laptoptrainers en Gegenpressing.”

“Wie in 2006 naar KV Kortrijk kwam kijken in tweede klasse zal gezien hebben dat ik daar toen al mee bezig was”, is Vanhaezebrouck op dreef in Het Laatste Nieuws. “Ik ben altijd meegegaan met mijn tijd.

Ook de ambities van HVH zijn anno 2021 nog intact. “Van zodra ik geen dromen meer heb, stop ik. Ik heb zeker nog challenges. En als die niet meer komen? Dan heb ik daar vrede mee. Enkele seizoenen geleden sloeg ik een aanbieding van VfL Wolfsburg af. Ik wist toen ook al die trein misschien geen tweede keer meer zou passeren.”