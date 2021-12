Krijgen we nu dan matchen zonder uitploeg? Anderlecht, Cercle en Union vs spelersgeweld, de VAR en Genk

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Paars-wit onder stoom

We herhalen onszelf: defensief is er nog werk aan de winkel, maar offensief staat er stilaan toch wel iets bij Anderlecht. Er is vrank en vrij spel bij momenten en er worden veel goals gemaakt.

Zirkzee scoorde, Olsson draaide, Raman & co vielen gretig in: bij paars-wit is the sky stilaan the limit en lijkt play-off 1 geen gekke droom.

© photonews

Union de ploeg van't stad

We herhalen onszelf: en toch blijf Union de ploeg van't stad. Ze wonnen nu ook van KV Mechelen en daar was weinig op af te dingen.

Bij de Brusselaars beginnen ze nu ook al mindere wedstrijden te winnen. Dan weet je dat je nog wel eventjes bovenin zal meedraaien. De kloof is nu vier punten op Club Brugge en zeven punten of meer op de rest.

Cercle Brugge

We herhalen onszelf: Cercle Brugge won ook afgelopen weekend opnieuw, deze keer van STVV en meer dan terecht.

Photonews

Knap werk van de nieuwe coach Thalhammer en zo 9 op 9 voor De Vereniging, al hebben we nog steeds het gevoel dat het ook met Yves Vanderhaeghe net op dezelfde manier had gelopen.

FLOP

Genk

We herhalen onszelf: bij KRC Genk gaat het van kwaad naar erger. Wie had verwacht dat het vertrek van John van den Brom een schockeffect zou teweeg brengen, moet al even iets anders denken.

Zowel tegen Rapid Wien als tegen Gent leek het eigenlijk nergens naar, al vond Storck de organisatie tegen Gent heel goed. Met wat meer efficiëntie van de Buffalo's had het een zware blamage kunnen worden.

Spelers geven het 'voorbeeld'

Krijgen we de komende weken voetbalwedstrijden zonder uitploeg? Naar analogie met de uitsupporters die na supportersgeweld zijn geweerd door de Pro League kunnen de gekste dingen gebeuren.

Antwerp - Standard had niets te maken met een voetbalwedstrijd vanaf de rust. Het gedoe rond Amallah en Seck en de nasleep nadien? Voetbal onwaardig.

Wat baten kaars en bril als de VAR teveel zienen wil

En ook de regeltjes rondom de VAR hebben dit weekend opnieuw voor frustraties gezorgd. De rode kaarten voor Palaversa en Sory Kaba in Kortrijk - OH Leuven?

Die waren heel erg streng. Dat beide keren de VAR tussenkwam, neen, dat is eigenlijk tegen de geest van het spel.