Vandenhaute zet de puntjes op de i: "Hoe iconisch hij ook is, Kompany moet resultaten halen"

RSC Anderlecht lijkt de trein opnieuw op de rails te hebben gekregen. Net op tijd. De kritiek op de keuzes van Vincent Kompany nam namelijk toe. Maar zou paars-wit het boegbeeld überhaupt durven ontslaan?

“Natuurlijk”, laat Wouter Vandenhaute daar geen twijfel over bestaan in De Standaard. “Vincent is, hoe iconisch hij ook moge zijn voor RSC Anderlecht, een trainer die resultaten moet behalen. Het is dan ook de voorzitter en het bestuur om te oordelen of het voldoende is.”

Volgens Vandenhaute is die gedachtegang als sinds dag één aanwezig in Brussel. “Zo hoort het nu eenmaal en op die manier is het ook voor iedereen duidelijk. En dat geldt inderdaad ook voor Kompany zelf.”